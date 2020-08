Coronavirus: sindaco Cagliari, positivi passati da 8 a 28 in sette giorni ma nuova serrata non è pensabile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sicurezza che a mio parere dovremmo avere anche oggi – continua il sindaco di Cagliari - al di là degli articoli di alcuni giornali sensazionalistici e un po' terroristici. Perché è vero che i contagi in città sono passati in una settimana da 9 a 28, ma è anche vero che si tratta per lo più di asintomatici o soggetti con sintomi lievi. Tant'è vero che oltre il 90 per cento è in isolamento domiciliare. Questo significa che non ci sono rischi? Ovvio che no, anche perché un mondo senza rischio ancora non l'ho conosciuto. Significa però che la situazione rispetto alla primavera è decisamente più sotto controllo". "La sicurezza che avremo nel futuro prossimo – ha continuato Truzzu - se manterremo tutti comportamenti responsabili. Perché utilizzare la mascherina in luoghi affollati e chiusi, anche se non piace a nessuno, limita i rischi ed è una forma di rispetto nei confronti di chi lavora e ha già avuto una chiusura e sicuramente non può sopportarne un'altra. "Alcuni ultimi pensieri a scanso di equivoci – ha concluso il primo cittadino cagliaritano -. Il virus c'è e dobbiamo imparare a conviverci, e probabilmente sarà una convivenza lunga. Un nuovo lockdown non è a mio parere nemmeno minimamente pensabile. Alcune delle misure imposte dal Governo non le condivido, ma sono un Sindaco ed è mio dovere cercare di farle rispettare". (Mig)