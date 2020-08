Germania: coronavirus, per la “Faz” non ci si deve aspettare una seconda serrata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Germania, non ci si deve aspettare una seconda serrata per contenere la diffusione del coronavirus dopo quella attuata il 22 marzo scorso e poi allentata per gradi, nonostante l'aumento dei contagi da Covid-19. È quanto afferma il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, aggiungendo che la situazione della pandemia nel paese sarà oggetto di una videoconferenza tra la cancelliera Angela Merkel e i primi ministri dei Laender il 27 agosto prossimo. Secondo la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, al momento, “molto parla contro” nuove misure restrittive, ma il dibattito “non sarà facile”. Per ora, “è solo una questione se debbano essere imposti orari di coprifuoco e le feste private limitate” nel numero dei partecipanti, se le maschere di protezione debbano essere indossate durante le lezioni scolastiche, se la quarantena debba essere regolata in maniera uniforme e quando test diagnostici per il coronavirus dovrebbero essere non più gratuiti, ma a pagamento. Tuttavia, da giorni, il governo federale e gli esecutivi dei Laender hanno assicurato che “chiusure di scuole, asili nido e ristoranti nonché divieti sui contatti interpersonali non sono in discussione”. Ciò dipende “non soltanto da ragioni scientifiche”. Negli ultimi mesi, infatti, “gli standard si sono modificati” e “non si tratta più di prevenire le infezioni a tutti i costi”. Una nuova serrata “significherebbe cambiare in maniera permanente e radicale il mondo del lavoro, l'imprenditoria, la sfera pubblica e privata”. A ogni modo, la linea guida per l'azione del governo federale e dei Laender rimane “il rischio di una pandemia in crescita esponenziale”. Nelle ultime 24 ore, l'Istituto Robert Koch di Berlino, ente responsabile per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive in Germania, ha registrato 711 contagi da coronavirus nel paese. I decessi sono tre, mentre le guarigioni si attestano a circa mille. Dall'inizio della pandemia, si contano 233.575 infetti, 9.272 morti e 208.200 guariti. (Geb)