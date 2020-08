Ucraina-Germania: ministro Esteri Maas oggi in visita a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas si trova oggi in visita a Kiev per discutere della situazione nel Donbass con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo ha reso noto il servizio stampa del dicastero tedesco. All'arrivo, Maas incontrerà la sua controparte ucraina Dmytro Kuleba. Successivamente, Maas terrà colloqui politici con il presidente ucraino Zelensky e il primo ministro Denys Shmyhal. I colloqui riguarderanno il futuro lavoro nel Formato Normandia e le riforme in Ucraina. (Res)