Migranti: Viminale, impegnati per ridurre impatto su Sicilia

- Il ministero dell'Interno, attraverso una nota, ha voluto ribadire questa mattina che "la gestione di un fenomeno complesso come quello migratorio richiede la proficua collaborazione tra i diversi livelli di governo e grande senso di responsabilità per dare risposte concrete alle esigenze e alle preoccupazioni manifestate dalle comunità locali". Inoltre, si legge nella nota, "il ministero dell'Interno è da sempre direttamente impegnato per ridurre l'impatto della forte pressione migratoria sulla Sicilia, dovuta ai numerosi sbarchi autonomi legati alla crisi tunisina, rispetto alla quale il governo si è attivato per trovare ogni utile soluzione". (Com)