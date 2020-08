Donbass: Maas, la Germania vuole progressi nell'attuazione degli accordi di Minsk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania vuole un avanzamento del processo di attuazione degli accordi di Minsk: lo ha detto il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, prima della partenza per l'Ucraina dove si trova oggi in visita. "Vogliamo muoverci più rapidamente nel processo di Minsk, e oggi sto andando a Kiev. La mia visita cade nell'anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. Questo giorno, in particolare, è per noi un incentivo per continuare a lavorare intensamente per risolvere i conflitti esistenti, in particolare quello nell'Ucraina orientale", ha affermato Maas. L'attuale cessate il fuoco, che da quattro settimane il più lungo dal 2014, secondo il capo della diplomazia di Berlino può essere usato per inviare "importanti segnali politici". (Res)