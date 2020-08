Coronavirus: Zingaretti, vaccino è bene comune, se sperimentazione andrà bene sarà per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi crediamo molto nel vaccino bene comune, per questo abbiamo voluto con lo Spallanzani, con il ministero dell’Università e della Ricerca, finanziare il progetto di ricerca perché il vaccino italiano sarà pubblico, a disposizione, al termine della fase di sperimentazione di tutti coloro che ne avranno necessità". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti nel corso della sua visita questa mattina all'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma per l'avvio della sperimentazione del primo vaccino anti Covid-19 sull'essere umano. "Il Santo Padre ha lanciato nel mondo questo appello che anche io ho sottoscritto, per un vaccino bene comune, e il progetto del vaccino italiano si inserisce al 100 per cento dentro questa impostazione rispetto alla proprietà del vaccino".(Rer)