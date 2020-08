Libia: proteste contro il governo Sarraj in Tripolitania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse manifestazioni di protesta contro la mancanza di servizi, la corruzione e il mancato pagamento degli stipendi si sono svolte nelle scorse ore in diverse zone sotto il controllo del Governo di accordo nazionale (Gna) del premier Fayez al Sarraj. La capitale Tripoli, la “città-Stato” di Misurata e le località costiere di Zawiya e Sabratha sono tutte state teatro di dimostrazioni per denunciare frequenti blackout elettrici, disservizi nella fornitura di acqua corrente, il mancato pagamento degli stipendi arretrati e la presunta corruzione all’interno dell’organo esecutivo libico riconosciuto dalle Nazioni Unite. I residenti in diverse regioni della Libia occidentale soffrono anche di carenza di carburante e crisi di liquidità in contanti. Alcuni filmati pubblicati sui social network, la cui veridicità non è stata ancora appurata, mostrano spari contro i manifestanti nella capitale libica. Per il momento non si ha notizia di eventuali vittime. Alcuni dimostranti hanno condannato anche l’annuncio sul cessate il fuoco proclamato dal capo del Consiglio presidenziali venerdì scorso, 21 agosto, parlando di tradimento. Nella città di Misurata, i manifestanti hanno mostrato striscioni con la scritta "Febbraio (il mese della rivoluzione anti-Gheddafi) non starà zitto, ladri” e "Niente acqua", chiedendo giustizia contro "i corrotti nel governo Sarraj". La città di Al Zawiya è testimone di proteste da tre giorni a causa del deterioramento delle condizioni di vita. Qui i manifestanti hanno scandito anche contro il ministro dell’Interno, Fathi Bashagha. Le proteste si sono estese per gli stessi motivi alla vicina città di Sabratha, dove gruppi di manifestanti sono scesi in piazza per mostrare solidarietà ai giovani di Zawiya, denunciando essere stati colpiti da colpi d'arma da fuoco sparati dalle milizie. (Lit)