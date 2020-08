Business news: Uruguay, Lacalle Pou punta ad approfondire commercio con la Cina "con o senza Mercosur"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Uruguay, Luis Lacalle Pou, ha affermato che il suo paese punta ad approfondire la relazione commerciale con la Cina con o senza la partecipazione del Mercato comune del Sud (Mercosur), istanza politica ed economica regionale che comprende anche Argentina, Brasile ed Uruguay. "L'Uruguay aumenterà la sua relazione con la Cina con o senza il Mercosur", ha dichiarato Lacalle Pou in una video-conferenza con l'Unione esportatori del suo paese. "Speriamo che sia con il Mercosur, perché ci renderebbe più attraenti ed avremmo maggior potere al momento di negoziare, ma nel frattempo non rimarremo con le mani in mano", ha quindi aggiunto. Secondo il presidente, che detiene attualmente anche la presidenza pro tempore del Mercosur, l'Uruguay deve approfittare di "alcune opportunità che si sono aperte nel contesto della crisi globale derivata dalla pandemia del nuovo coronavirus" e puntare ad aumentare la sua partecipazione nel mercato globale. (Res)