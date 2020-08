Business news: Perù, attività economica in calo del 30,2 per cento nel secondo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività economica in Perù ha registrato nel secondo trimestre un calo del 30,2 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019 secondo dati dell'Istituto nazionale di statistica (Inei). Si tratta della maggiore contrazione dell'economia mai registrata nel paese ed è dovuta, sostiene l'Inei, agli effetti sulla produzione ed il consumo delle misure di contenimento della circolazione del nuovo coronavirus, oltre alla crisi del commercio globale nel contesto della pandemia. Sul fronte della domanda si registra un calo del -27,7 per cento dovuto alla diminuzione del consumo delle famiglie (-22,1 per cento), della spesa pubblica (-3,2 per cento), e degli investimenti (-57,7 per cento). Per quanto riguarda le diverse attività, il maggior impatto si registra nel settore alberghiero e della ristorazione (-89,8 per cento), costruzione (-67,2 per cento), trasporti (-55,3 per cento), commercio (-45,4 per cento), petrolio e gas (-34,1 per cento). Le importazioni sono calate invece del 40,3 per cento, mentre le importazioni hanno segnato un -31,3 per cento. (Res)