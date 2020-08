Giappone: primo ministro Abe di nuovo in ospedale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, si è recato di nuovo al policlinico universitario Keio University Hospital di Tokyo oggi, lo stesso in cui il 17 agosto si era sottoposto a quello che un suo assistente ha definito “un checkup ordinario della durata di un giorno”. Il ritorno in ospedale ha riacceso le speculazioni sul suo stato di salute. Il capo segreteria del suo gabinetto, Yoshihide Suga, ha riferito che si tratta di un “follow-up” della precedente visita e ha aggiunto che vede il premier tutti i giorni “ed è sempre lo stesso”. L’emittente “Nippon Tv”, invece, attribuendo la notizia a fonti governative e del Partito liberaldemocratico, ha riferito che il leader non è andato in ospedale per controlli, ma perché è in cura per una malattia cronica. (segue) (Git)