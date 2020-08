Giappone: primo ministro Abe di nuovo in ospedale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 17 agosto Abe ha trascorso sette ore al Keio University Hospital. Il capo del governo, 65 anni, effettua controlli con cadenza semestrale e si era sottoposto ai precedenti il 13 giugno. Secondo una fonte ospedaliera interpellata dall’agenzia di stampa “Kyodo”, la visita in ospedale sarebbe servita a effettuare ulteriori accertamenti programmati a giugno. Il 19 agosto Abe è rientrato al lavoro dopo tre giorni di vacanza, uno dei quali dedicato ai controlli medici. “Mi sono sottoposto a un check-up l’altro ieri per prendermi pienamente cura della mia salute. Sto tornando al lavoro e spero di lavorare intensamente”, ha dichiarato il premier entrando nel suo ufficio. Il giorno seguente ha ribadito il concetto rispondendo per pochi secondi ai giornalisti. (segue) (Git)