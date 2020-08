Business news: Brasile, governo chiede credito straordinario per infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile presenterà in parlamento un disegno di legge per richiedere l'apertura di un credito straordinario di 5 miliardi di real (800 milioni euro) da investire in opere pubbliche. I fondi saranno in gran parte suddivisi tra i ministeri dello Sviluppo regionale, guidato da Rogerio Marinhoe, e delle Infrastrutture, guidato da Tarcisio de Freitas, tuttavia non sono stati ancora forniti dettagli sulla ripartizione delle risorse per ciascun ministero. Il testo su cui il governo ha raggiunto un accordo sarà presentato in parlamento dal nuovo rappresentante dell'esecutivo presso la Camera dei deputati, Ricardo Barros nei prossimi giorni. La data per la votazione della legge è quella di mercoledì 26 agosto. (Res)