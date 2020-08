Business news: Brasile-Uruguay, annunciata costruzione ponte sul fiume Jaguarao che divide i due paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Infrastrutture del Brasile, Tarcisio Gomes de Freitas, ha annunciato che il governo lavora per aprire, entro il 2020, una gara per la costruzione di un nuovo ponte sul fiume Jaguarao, che divide il paese dal confinante Uruguay. L'annuncio è stato fatto al termine di un vertice con il ministro dei Trasporti e dei Lavori Pubblici dell'Uruguay, Luis Alberto Heber, per discutere dei piano di opere pubbliche utile per migliorare l'integrazione delle frontiere tra i due paesi. "Oggi è stato compiuto un ottimo passo nelle relazioni tra Uruguay e Brasile con l'integrazione delle agende infrastrutturali in entrambi i Paesi. D'ora in poi, inviteremo gli altri paesi partner, come l'Argentina e il Paraguay, a stabilire gli obiettivi in modo che questa agenda possa essere realizzata e rafforzare l'economia ai nostri confini", ha affermato Freitas. Secondo i calcoli di Freitas il ponte costerà circa 150 milioni di real (23 milioni di euro) e il bando dovrebbe essere assegnato già entro la fine di quest'anno. (Res)