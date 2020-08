Business news: Brasile, coronavirus, possibile proroga pagamento bonus fino a fine anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha dichiarato che il governo ipotizza di estendere il pagamento dei bonus di emergenza in favore di lavoratori precari fino alla fine dell'anno, ma che l'attuale valore di 600 real (90 euro) potrebbe essere ridotto. "Oggi ho incontrato il presidente della Camera dei deputati Rodrigo Maia e abbiamo parlato anche della questione dei bonus di emergenza", ha affermato il capo dello stato nel corso di una cerimonia presso il palazzo presidenziale del Planalto. "La somma di 600 real pesa molto sul bilancio federale. Non sono soldi del popolo. Il denaro lo prendiamo in prestito e aumenta i nostri debiti e se il paese è troppo indebitato, finisce per perdere la sua credibilità per il futuro", ha affermato. "Il ministero dell'Economia ha ipotizzato una somma di 200 real (35 euro) ma io penso che sia troppo poco. Magari riusciremo a raggiungere un buon compromesso e a prolungarlo ancora per qualche mese, magari fino alla fine dell'anno, in modo da poter uscire da questa situazione e poter tornare alla normalità", ha detto. (Res)