Business news: Argentina-Cile, prime applicazioni nuovo accordo commerciale, focus su scambi, roaming e appalti

- Semplificazione degli scambi commerciali, eliminazione delle tariffe di roaming e apertura reciproca degli appalti pubblici. Questi i punti principali discussi da Argentina e Cile nell'ambito della prima riunione della Commissione di applicazione dell'ampliamento dell'accordo bilaterale Ace 35, entrato in vigore a maggio del 2019. Lo riferisce una nota del ministero degli Esteri dell'Argentina, nella quale si sottolinea che nella riunione "sono stati approvati i piani di lavoro per le materie oggetto dell'accordo". In materia di semplificazione del commercio, segnala la nota, "si sta avanzando nell'automatizzazione dei procedimenti e nell'applicazione di sportelli unici". I rappresentanti dei due governi concordano inoltre "sulla necessità di dare maggiore spinta al commercio elettronico nel quadro delle nuove tendenze degli scambi commerciali e dello sviluppo dell'economia digitale in tempo di pandemia". (Res)