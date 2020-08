Piemonte: candidata consiglio comunale Valenza si autosospende dopo foto Facebook con il tatuaggio delle SS

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutto è partito da una vecchia foto presente nell'archivio Facebook. In quella immagine Sabrina Deambrogi, candidata al consiglio comunale di Valenza (Alessandria) compariva con un tatuaggio delle SS in bella vista sul collo. E questo gli è costato l'autosospensione. La candidata resterà iscritta in lista "perché sono chiuse - spiega il candidato sindacato Alessandro Deangelis - ma rinuncerà al posto di consigliera nel caso verrà eletta e non farà campagna elettorale". Deangelis poi sottolinea che quella foto "appartiene al passato, è un momento della vita che Sabrina rinnega con forza". E allontana le derive estremiste dalla lista elettorale: "Abbiamo sensibilità diverse ma tutte lontane da ogni deriva" (Rpi)