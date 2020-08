Roma: De Priamo (Fd'I), la giunta Raggi responsabile di aver spento il sogno Olimpico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A 60 anni dalle Olimpiadi i grillini tengono spenta la fiaccola olimpica. Il sessantesimo anniversario delle Olimpiadi di Roma 1960 è passato praticamente inosservato da parte della giunta Raggi. Eppure sessanta anni fa si svolse una autentica festa di popolo con il passaggio della fiaccola olimpica anche in Campidoglio". Lo dichiara in una nota Andrea De Priamo, capogruppo in Campidoglio di Fratelli d'Italia. "Oggi quell'eredità rischia di essere dispersa tra l'abbandono dei gioielli che furono teatro di quella stagione e l'abbandono del sogno olimpico deliberato dai grillini cinque anni fa. Roma ha invece bisogno di riscoprire lo spirito olimpico celebrando le fantastiche giornate del 1960 che videro le gesta di Benvenuti, Berruti e tanti altri, garantendo la tutela del patrimonio sportivo di allora e guardando alla prospettiva di nuovi grandi eventi e di adeguati spazi e infrastrutture. La giunta grillina ha la grande responsabilità di avere spento il sogno olimpico ma Roma saprà tornare a sognare in grande con rinnovate prospettive", ha concluso De Priamo.(Com)