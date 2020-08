Business news: Brasile, stime governo, pil secondo trimestre in calo tra 8 e 10 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel secondo trimestre del 2020, l'economia del Brasile potrebbe subire una contrazione del Prodotto interno lordo (Pil) compresa tra l'8 e il 10 per cento rispetto al periodo gennaio-marzo. Lo riferisce il dipartimento per le Politiche economiche del ministero dell'Economia, segnalando in una nota informativa diffusa martedì che si tratta di un valore minore rispetto a quello messo in conto da altre grandi economie. La proiezione, centrata su un valore del -9,4 per cento, tiene conto delle stime dell'Indice di attività economica (Ibc-Br) considerato un'anticipazione dei risultati del Pil, diffuso lo scorso 14 agosto dalla Banca centrale (Bc). "Nel primo trimestre, molte delle principali economie hanno registrato cali significativi della produzione, ma inferiori al 10 per cento. Nel secondo trimestre le flessioni sono state ancora più impattanti, con molti paesi che hanno registrato valori superiori al 10 per cento". (Res)