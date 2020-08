Business news: Brasile, governo proroga per tre mesi programma sostegno a micro e piccole imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha prorogato di tre mesi la durata del programma di sostegno per le micro e le piccole imprese, Pronampe. Il programma è stato creato per aiutare il settore imprenditoriale alle prese con gli effetti economici generati dalla pandemia di coronavirus. L'ordinanza è stata firmata dal sottosegretario speciale per la Produttività, l'occupazione e la competitività, Carlos da Costa. Il programma di sostegno nazionale per le micro e le piccole imprese (Pronampe), è stato varato dal governo centrale lo scorso 10 giugno. (Res)