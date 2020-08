Business news: Messico, Lopez Obrador avvia ristrutturazione debito interstatale con banca Banobras

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, ha offerto agli Stati federati del paese la possibilità di ristrutturare il debito contratto con la Banca nazionale delle opere e i servizi (Banobras), in considerazione dell'attuale quadro di crisi economica per la pandemia del nuovo coronavirus. Lo ha annunciato il segretario di Gabinetto, Olga Sanchez Cordero, in una conferenza stampa tenuta al termine della Conferenza nazionale dei governatori (Conago) alla quale ha partecipato lo stesso presidente Lopez Obrador. "Abbiamo dato il via ad una strategia congiunta per fare fronte a quello che sta succedendo nel paese in relazione alle condizioni sanitarie, economiche e sociali originate dalla pandemia", ha detto Cordero. "Il presidente della Repubblica ha detto ai governatori che attiverà la ristrutturazione dei debiti delle province con la banca per lo sviluppo Banobras e che verranno promossi accordi per facilitare nuovi crediti della stessa banca", ha spiegato il funzionario del governo. (Res)