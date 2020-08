Business news: Ue, Merkel ha “seri dubbi” sull'attuazione dell'accordo con il Mercosur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In considerazione della deforestazione in Amazzonia, la cancelliera tedesca Angela Merkel nutre “seri dubbi” sull'attuazione dell'accordo commerciale tra Ue e Mercosur. È quanto dichiarato dal portavoce del governo federale, Steffen Seibert, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Seibert ha aggiunto che vi è “notevole preoccupazione” per la deforestazione dell'Amazzonia e, “in questo contesto, sorgono seri dubbi sul fatto che l'attuazione dell'accordo” commerciale tra Ue e Mercosur “nello spirito previsto sia garantita al momento”. Il portavoce del governo federale ha proseguito: “Osserviamo con scetticismo. Vi sono notevoli dubbi sul fatto che l'intesa possa essere attuata come previsto, dati gli sviluppi attuali, con le terribili perdite di foreste che vengono lamentate in Amazzonia”. Come nota la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la ratifica dell'accordo tra Ue e Mercosur (Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay) è in fase di stallo. Uno dei motivi è il dibattito in corso nell'Ue sulla deforestazione della foresta pluviale brasiliana. La Francia ha già annunciato il proprio veto. Con l'accordo, l'Ue e il Mercosur intendono costruire la più grande area di libero scambio al mondo. (Res)