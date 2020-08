Libia: portavoce forze Haftar, “iniziativa Sarraj è marketing mediatico”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’iniziativa lanciata dal presidente del Consiglio presidenziale del Governo di accordo nazionale (Gna) della Libia, Fayez al Sarraj, è puro “marketing mediatico” per nascondere le manovre militari della Turchia. A dirlo è stato il portavoce dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), Ahmed al Mismari, nella prima reazione ufficiale delle forze di Bengasi dopo i due comunicati distinti del presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk (l’organo legislativo della Libia eletto nel 2014 che si riunisce in Cirenaica), Aguila Saleh, e di Sarraj per chiedere l’immediata cessazione delle ostilità in tutti i territori libici e la riattivazione della produzione petrolifera. Il portavoce dell’esercito comandato del generale Khalifa Haftar, al contrario, ha denunciato l’invio di rinforzi militari e di attrezzature turche da Misurata e dalla base aerea di Al Watiya, situata a sud-ovest di Tripoli, per colpire le posizioni dell’Lna a Sirte. (segue) (Lit)