Libia: portavoce forze Haftar, “iniziativa Sarraj è marketing mediatico” (3)

- Ieri, il portavoce delle forze di Tripoli, colonnello Muhammad Qanunu, ha detto che “è impossibile fidarsi delle milizie di Haftar dopo tutti i crimini che hanno commesso e le violazioni degli accordi precedenti”. Qanunu ha ribadito un tweet che le forze dell’operazione militare “Vulcano di rabbia” alleate al Gna intendono liberare tutti i territori della Libia, fare giustizia per le vittime degli abusi e consentire agli sfollati il ritorno in sicurezza alle proprie case. "Tutto il territorio libico, così come le risorse del paese, devono essere sotto il controllo dello Stato", ha detto Qanunu. Fonti politiche di Tripoli citate dall’emittente televisiva qatariota “Al Jazeera”, intanto, hanno espresso “sorpresa” per l’annuncio sul cessate il fuoco di Sarraj che sarebbe stato annunciato “senza consultazioni di sorta”. (Lit)