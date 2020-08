Business news: Brasile, si dimette un altro sottosegretario all'Economia, è l'ottavo da inizio mandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alle politiche macroeconomiche del ministero dell'Economia del Brasile, Vladimir Kuhl Teles, si è dimesso dall'incarico. Lo riferisce l'ufficio stampa del ministero sottolineando che la richiesta di lasciare l'incarico è motivata da questioni personali e che l'uscita di Kuhl Teles era già stata concordata con il ministro dell'Economia Paulo Guedes. Con le dimissioni di Kuhl Teles sale a otto il numero di sottosegretari che si sono dimessi. Prima di lui avevano lasciato i propri incarichi il direttore generale dell'Agenzia delle Entrate, Marcos Cintra, il sottosegretario alle finanze, Caio Megale, il sottosegretario al tesoro, Mansueto Almeida e i presidenti delle banche statali Banco do Brasil, Rubem Novaes e Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale, Bndes, Joaquim Levy, oltre al sottosegretario speciale per il commercio estero, Marcos Troyjo, dimessosi per assumere, a maggio, la presidenza della New Development Bank, la banca dei Brics. (Res)