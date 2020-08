Business news: Colombia-Usa, lanciata iniziativa bilaterale sulla crescita, previsto rafforzamento cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente colombiano Ivan Duque e il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Robert O’Brien, hanno lanciato un’iniziativa congiunta sulla crescita. Il programma , riferisce un comunicato della Casa Bianca, includerà un’ampia gamma di agenzie governative, che rafforzeranno la loro azione in materia di sviluppo rurale, delle infrastrutture, sicurezza e stato di diritto. Gli Usa, prosegue la nota, lavoreranno insieme alle autorità di Bogotà per identificare nuove opportunità di investimento, sviluppo sostenibile e crescita in Colombia. Il programma è stato annunciato durante una visita di O’Brien in Colombia. Alla missione hanno preso parte anche Mauricio Claver-Carone, consigliere per gli affari latinoamericani, Craig Faller, capo del comando sud, e Adam Boehler, direttore generale del dipartimento finanziario di sviluppo internazionale degli Stati Uniti. (Res)