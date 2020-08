Business news: Argentina, governo ufficializza proposta su ristrutturazione debito locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Argentina ha ufficializzato attraverso un decreto i termini della ristrutturazione di 41,7 miliardi di dollari del debito sovrano emesso sotto legislazione locale. La base dell'offerta di scambio presentata ai creditori locali è quello dell uguaglianza di condizioni rispetto all'accordo raggiunto con i creditori esteri per la ristrutturazione di 66,2 miliardi del debito emesso sotto legislazione straniera e ufficializzato ieri attraverso un analogo decreto. I creditori locali avranno tempo fino al 1 settembre per accettare la proposta argentina, mentre l'emissione dei titoli di scambio è fissata al 4 settembre. L'adesione dei creditori all'offerta di ristrutturazione di questi titoli non è in dubbio dato che i due terzi delle emissioni sotto legge locale sono in mano a enti pubblici come la Banca centrale e il Fondo di garanzia delle pensioni. Secondo stime dell'Ufficio parlamentare di bilancio il risparmio derivato dalla ristrutturazione equivale a circa 20 miliardi di dollari nei prossimi dieci anni. (Res)