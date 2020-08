Business news: Cile, attività economica nel secondo trimestre al -14,1 per cento, maggior calo dal 1982

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività economica in Cile ha registrato un calo del 14,1 per cento su base annua nel secondo trimestre del 2020 secondo dati ufficiali diffusi dalla Banca centrale (Bcc). Si tratta di un dato che rappresenta il maggior calo dell'attività registrato dal 1982. Il risultato, secondo quanto afferma il documento della Bcc, è imputabile interamente agli effetti sulla produzione ed il commercio locale e globale della crisi derivata dalla pandemia del nuovo coronavirus. La contrazione su anno rilevata nel mese di giugno, pari a un -12,4 per cento, è tuttavia inferiore a quella del -15,3 per cento registrata a maggio. A trascinare al ribasso l'indice dell'attività economica dal lato dell'offerta sono i settori dei servizi, del commercio, della costruzione e dei trasporti, mentre il settore minerario si conferma l'unica attività a mantenere un segno positivo, con un +2,2 per cento a giugno. Dal lato della domanda la maggiore contrazione si registra sul fronte del consumo, con un -22,4 per cento, e degli investimenti -15,1 per cento. In calo le esportazioni e le importazioni, rispettivamente del 2,8 e 21,4 per cento. (Res)