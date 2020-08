Business news: Latam, ingressi nel secondo trimestre in calo del 75 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea cilena Latam ha registrato nel secondo trimestre dell’anno introiti pari a 571,9 milioni di dollari, il 75,9 per cento in meno rispetto allo stesso periodo del 2019. Il netto calo, fa sapere la società, si spiega con la drastica riduzione delle operazioni dopo la chiusura delle frontiere e le restrizioni di viaggio adottate a causa della pandemia del nuovo coronavirus. Le perdite sono state parzialmente compensate da un aumento dei voli cargo del 18,4 per cento. “Questi risultati riflettono il profondo impatto che la crisi ha avuto sull'industria aeronautica e ribadiscono la necessità di trasformare il gruppo per garantirne la sostenibilità nel medio termine. Continueremo a lavorare per adattarci a questo nuovo ambiente e trasformare Latam in un'azienda più agile, competitiva ed efficiente”, ha commentato l’ad del gruppo Roberto Alvo. (Res)