Business news: Brasile, sindacati denunciano rischio 5 mila esuberi alla Volkswagen

I sindacati che rappresentano gli operai metalmeccanici della Volkswagen in Brasile hanno reso noto che la compagnia automobilistica tedesca ha presentato un piano che prevede una riduzione del 35 per cento del numero di dipendenti. Secondo i sindacati sarebbero a rischio circa 5 mila dei 14.700 posti di lavoro tra gli stabilimenti di Sao Bernardo do Campo, Taubaté e Sao Carlos (nello stato di San Paolo) e Sao José dos Pinhais (stato di Paranà). La riduzione riguarderebbe anche lavoratori stagionali e terziarizzati. Il sindacato dei lavoratori di Taubaté afferma che Volkswagen ha anche proposto maggiore flessibilità per l'orario di lavoro, un taglio per gli adeguamenti salariali, la riduzione dei premi di produzione oltre alla revisione di benefici come buoni pasto, abbonamenti per i trasporti e assicurazioni sanitarie.