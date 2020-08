Business news: Brasile, coronavirus, governo valuta ulteriore proroga misure anti licenziamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile sta valutando la proroga per altri due mesi (agosto e settembre) delle misure che prevedono la possibilità per i datori di lavoro di sospendere temporaneamente i contratti di lavoro o ridurre gli orari di lavoro, con proporzionale riduzione dei salari, per i propri dipendenti. La misura era stata approvata per la prima volta ad aprile per mitigare la crisi economica causata dalla diffusione dell'epidemia di coronavirus nel paese. Nel caso venga prorogato nuovamente il termine i lavoratori potrebbero raggiungere i sei mesi di sospensione del contratto. (Res)