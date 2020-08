Business news: Uruguay, Google conferma investimento su nuovo data center in Sudamerica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gigante statunitense di servizi digitali Google ha confermato un investimento di 100 milioni di dollari per la costruzione di un data center in Uruguay. La decisione, riferisce il settimanale "Busqueda", è stata confermata al governo del presidente Luis Lacalle Pou nel corso di questa settimana. La struttura verrà ubicata in un'area di 30 ettari presso la zona a tassazione speciale denominata "parco della Scienza", nel dipartimento di Canelones, circa 20 chilometri a nord-est della capitale Montevideo. I colloqui con Google erano iniziati già durante il precedente governo di Tabaré Vazquez e hanno avuto un'accelerazione a partire dallo scorso mese di giugno, quando l'amministratore delegato dell'azienda statunitense, Sundar Pichai, avviò un contatto diretto con il presidente Lacalle Pou. Lo sbarco di Google in Uruguay con il suo quattordicesimo data center nella regione, succede anche alla collaborazione avviata con il governo di Montevideo per lo sviluppo di una applicazione per il controllo e la geo-localizzazione dei contagi di coronavirus. (Res)