Grecia: presidente Sakellaropoulou, attenzione ad abbassare la guardia su coronavirus

- I cittadini greci devono fare attenzione alla possibilità di un nuovo forte aumento dei contagi di coronavirus, senza mettere a rischio "quanto ottenuto negli ultimi mesi". Lo ha affermato la presidente della repubblica ellenica, Katerina Sakellaropoulou, in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Facebook. "Il virus è sempre tra noi e l'aumento dei casi minaccia ciò che abbiamo ottenuto negli ultimi mesi", ha spiegato il capo dello Stato, rilevando come "la stanchezza è comprensibile, dopo le rigide misure restrittive della primavera, e il rilassamento che si è verificato, soprattutto tra i giovani, era previsto vista la stagione estiva. Non dobbiamo però lasciare che stanchezza e dubbi offuschino il nostro giudizio e atteggiamento nei confronti dell'emergenza". "Non possiamo permetterci di chiudere un occhio sulla realtà, né di ignorare le scoperte della scienza, che destano un allarme a livello globale", ha aggiunto Sakellaropoulou. "I prossimi giorni sono cruciali", secondo la presidente, sottolineando che "lo Stato ha il dovere da un lato di seguire i consigli di esperti, dall'altro di sostenere, a tutti i costi e con priorità assoluta, i nostri concittadini più vulnerabili". (Gra)