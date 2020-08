© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Qualcuno dica a Musumeci che la gestione dell'immigrazione compete allo Stato non a lui. Piuttosto pensasse a far rispettare in Sicilia gli obblighi di sua competenza, come ad esempio l'uso della mascherina. Quella sì che limita il contagio!". Così su Twitter Paola Taverna (M5s), vicepresidente del Senato. (Rin)