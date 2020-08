Argentina: pubblicato decreto su servizi comunicazione, domani esame commissione bicamerale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle premesse del decreto 690 viene ricordato, con riferimento alla precedente amministrazione, che col Dnu 267/2015 era stata abrogata gran parte dell’impalcatura della normativa sui servizi di comunicazione audiovisivi e sulle tecnologie dell’informazione e comunicazione, “abbandonando l’idea dell’accesso a questi ultimi come diritto umano, lasciandoli liberi alla legge della domanda e dell’offerta come semplice merce, contrariamente a quanto previsto dalla Costituzione”. Viene citato, in particolare l’articolo 42 della carta costituzionale, che stabilisce il dovere delle autorità di garantire la tutela dei consumatori e degli utenti di beni e servizi, difendendo la concorrenza da qualsiasi distorsione del mercato così come la qualità e l’efficienza dei servizi pubblici. (segue) (Abu)