Coronavirus: assessore Lazio, commosso da spirito di servizio operatori drive in

- L'assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato ha effettuato nel pomeriggio un sopralluogo all'aeroporto di Fiumicino e al porto di Civitavecchia dove da ieri è attivo il drive-in per i test per la ricerca del Covid-19. "Sono grato ai nostri operatori sanitari, il loro spirito di servizio mi commuove. Avvertono la grande responsabilità di fare un servizio per l'intero Paese. Grazie", afferma l'assessore D'Amato in una nota. (Com)