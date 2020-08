Business news: Brasile, primi voli Latam e Azul in code sharing su 64 rotte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono partiti i primi voli realizzati in regime di code-sharing tra le compagnia aeree brasiliane Latam Airlines Brasil e Azul Linhas Aereas. Dalla scorsa settimana, quando l'accordo di condivisione è stato presentato, i clienti possono acquistare un biglietto presso una compagnia, ma salire sull'aereo dell'altra. La pratica, nota come code-share, è comune nel settore e non influisce sull'autonomia delle aziende. Il code-share riduce le possibilità che un aereo decolli con molti posti liberi e aumenta l'offerta di rotte per clienti delle compagnie coinvolte. Nel caso di Latam e Azul, l'accordo di code-share coinvolge 64 rotte nazionali. (Res)