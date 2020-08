Business news: Brasile, Petrobras, al via fase vincolante vendita quattro centrali termoelettriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica statale brasiliana Petrobras ha annunciato l'avvio della fase vincolante del processo di vendita di quattro delle sue centrali termoelettriche, tre delle quali situate a Camaçari (stato di Bahia) e una a Canoas (Rio Grande do Sul). In questa fase, gli investitori classificati attraverso un processo di selezione svolto nella precedente fase non vincolante, riceveranno una lettera di invito con istruzioni dettagliate sul processo di cessione, comprese le linee guida per lo svolgimento della vendita, e potranno inviare proposte di acquisto che saranno valutate dalla Petrobras. La centrale di Camaçari comprende gli impianti di Arembepe, Bahia 1 e Muricy, che hanno una capacità installata totale di 329 Megawatt. Le unità funzionano con olio combustibile e hanno la possibilità di conversione al funzionamento a gas naturale. La centrale termoelettrica di Canoas ha una potenza installata di 249 Megawatt ed è alimentata a biocarburante (gas naturale e gasolio). (Res)