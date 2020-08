Business news: Brasile, pre-sal supera il 70 per cento della produzione nazionale di idrocarburi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il petrolio estratto dai giacimenti pre-sal in Brasile ha superato per la prima volta la quota del 70 per cento della produzione complessiva di idrocarburi nel paese. Lo rende noto l'Agenzia nazionale del petrolio (Anp). A luglio la quota di estrazione dai giacimenti pre-sal ha raggiunto infatti i 2,7 milioni di barili di petrolio equivalente, il 6 per cento in più rispetto al mese di giugno. Il campo Lula, nel Bacino di Santos, è stato ancora una volta il maggiore fornitore di idrocarburi, superando la media di un milione di barili di petrolio al giorno e 44 milioni di metri cubi di gas al giorno. (Res)