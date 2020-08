Laos-Giappone: ministri Esteri concordano allentamento restrizioni ai viaggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il prossimo piano nazionale di sviluppo socioeconomico della Repubblica democratica popolare del Laos, che inizierà il prossimo anno, Motegi ha assicurato che il Giappone intende contribuire a una pianificazione efficace, soprattutto per la stabilizzazione finanziaria, per la crescita di qualità, per la prevenzione delle malattie infettive e dei disastri naturali, per il rafforzamento della connettività, con particolare riferimento al Corridoio economico est-ovest. Saleumxay ha espresso gratitudine a nome del governo e del popolo del Laos per l’assistenza ricevuta dal Giappone nel corso degli anni e per gli investimenti di qualità delle compagnie giapponesi. I due ministri hanno poi presenziato alla firma e allo scambio di note riguardanti due progetti di sovvenzione per il miglioramento delle strutture e delle attrezzature delle scuole di formazione degli insegnanti in otto località laotiane e per la fornitura di nuovi autobus pubblici per la capitale Vientiane e altre città. Si è tenuta anche la cerimonia di consegna di apparecchiature mediche per la risposta al coronavirus nel Laos. (segue) (Fim)