Tlc: fonti Mef, per Gualtieri assicurare forte ruolo pubblico in banda larga

- Per il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri "il tentativo del governo nel difficile negoziato in corso è quello di assicurare la creazione di una società della 'rete a banda larga' con un forte ruolo pubblico, per realizzare la transizione rapida alla fibra, dando vita ad una infrastruttura indipendente, che assicuri quindi a tutti gli operatori di mercato l’accesso agli utenti finali in modo paritario. E' quanto si apprende da fonti del Mef sulla fusione tra la rete di Tim e Open Fiber. "La costituzione di una società separata della rete da parte di Tim è un passaggio rilevante e opportuno, che il Governo auspica possa collocarsi in un percorso volto alla costituzione di una rete aggregata indipendente. Da questo punto di vista, l’interesse all’investimento in questo progetto da parte di qualificati investitori istituzionali è valutato positivamente". Per il titolare dell'Economia "il dibattito politico su questo tema dovrebbe liberarsi delle posizioni di principio e focalizzarsi su cosa si può concretamente fare oggi per migliorare lo status quo, chiaramente subottimale, e dare al paese l'infrastruttura di cui ha bisogno". (Rin)