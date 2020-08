Irlanda: commissario Ue Hogan non intende dimettersi dopo violazione norme Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario europeo per il Commercio Phil Hogan ha nuovamente espresso il proprio rammarico per aver partecipato a una cena in Irlanda dove non sarebbero state rispettate le norme di distanziamento per evitare il contagio da Covid-19. Il commissario Ue non sembra però intenzionato a presentare le dimissioni, come invece richiesto dalle autorità irlandesi. Un funzionario europeo considerato vicino a Hogan avrebbe spiegato che il commissario Ue non è intenzionato a dimettersi, pur essendosi già più volte scusato per quanto accaduto. "Riconosco che le mie azioni hanno toccato un nervo scoperto per il popolo irlandese, cosa per la quale sono profondamente dispiaciuto", ha spiegato Hogan in un comunicato pubblicato nei giorni scorsi. Il premier irlandese Micheal Martin e il viceministro Leo Varadkar hanno intanto chiesto a Hogan di lasciare il posto presso la Commissione europea. (segue) (Rel)