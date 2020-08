Irlanda: commissario Ue Hogan non intende dimettersi dopo violazione norme Covid-19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza, il ministro dell'Agricoltura irlandese Dara Calleary e il senatore Jerry Buttimer si sono dimessi dopo aver partecipato ad una festa con 81 persone nella località di Clifen, nonostante le restrizioni per contenere la diffusione del Covid-19. Il primo ministro Micheal Martin ha già accettato le dimissioni del ministro Calleary. Secondo quanto dichiarato da Martin in una nota, la partecipazione all'evento da parte di Calleary è stata "sbagliata ed un errore di giudizio da parte sua". "Le persone in tutto il paese hanno fatto sacrifici molto difficili, personali e per le loro famiglie, oltre che nelle attività imprenditoriali, per rispettare le normative sul Covid-19", osserva il capo del governo di Dublino. Lo stesso Martin assumerà ad interim la guida del ministero dell'Agricoltura, fino al 15 dicembre quando riprenderanno i lavori parlamentari. (Rel)