Meteo: le previsioni di domani a Torino e in Piemonte

- A Torino domani, lunedì 24 agosto, cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, sono previsti 9.6mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3733m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: il Nord Italia rimane sotto l'influenza di correnti umide occidentali. Condizioni di generale variabilità sulle regioni di Nord-Ovest con occasione per residui piovaschi o rovesci sul Piemonte centro-meridionale e in generale i settori montuosi e appenninici. Sole prevalente sulla riviera ligure, ma con possibilità di qualche fugace piovasco nel tardo pomeriggio sul Ponente. Temperature in lieve ulteriore calo, gradevoli. Venti di tramontana sulla Liguria con mare Ligure fino a mosso al largo. (Rpi)