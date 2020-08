Roma: Pedica (Pd), no candidato sindaco calato dall'alto, premiare chi lavora su territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il candidato sindaco di Roma non può essere calato dall'alto. Dopo il disastro Raggi, il Pd e tutti i partiti di centrosinistra hanno il dovere di puntare su chi conosce bene i problemi della città e non su una figura tirata fuori dal cilindro all'ultimo minuto". È quanto afferma in una nota Stefano Pedica del Pd. "Ora più che mai bisogna scegliere tra chi è attivo sul territorio da anni e si è battuto strenuamente contro la mala gestione dei grillini - sottolinea Pedica -. Le primarie devono essere una sfida tra chi ama e lavora da sempre per Roma. In questi anni, abbiamo visto morire la Capitale per colpa di una giunta incompetente che tira a campare con annunci e post su Facebook e Twitter. I romani e le imprese chiedono solo di avere un vero sindaco e non un avatar. Dobbiamo affrontare in primis i problemi della mobilità e dei rifiuti e su questi argomenti siamo pronti alla sfida". (Com)