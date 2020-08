Finlandia: Sanna Marin eletta alla guida del Partito socialdemocratico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier finlandese Sanna Marin è stata eletta oggi a capo del Partito socialdemocratico (Sdp), otto mesi dopo la sua nomina alla guida del governo di Helsinki. Lo riferisce l'emittente televisiva statale "Yle". Marin prende il posto di Antti Rinne come segretario dei socialdemocratici, dopo aver sostituito l'ex premier a dicembre. Dopo l'elezione, Marin ha ringraziato l'Sdp per la fiducia attestatale. "Cercherò di meritarmi la nomina", ha affermato la premier finlandese, che in precedenza aveva ricoperto il ruolo di ministro dei Trasporti e delle comunicazioni nel governo di Rinne. (Sts)