- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioREGIONE LAZIO- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, partecipa all'avvio della sperimentazione del primo vaccino anti Covid-19 sull'essere umano. Presente all'iniziativa l'Assessore alla Sanità e integrazione Socio-Sanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato. L'evento si svolge presso l'Irccs Lazzaro Spallanzani in Via Portuense, 292 a Roma. (ore 8.30)- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, partecipa alla Celebrazione della Santa Messa in suffragio delle vittime del sisma del 24 agosto 2016, presieduta da S.E Mons. Domenico Pompili Vescovo di Rieti. Sono presenti l'Assessore regionale al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e diritto allo studio universitario, Politiche per la ricostruzione Claudio Di Berardino e l'Assessore regionale al Turismo e Pari Opportunità Giovanna Pugliese. L'evento si svolge presso il Campo Sportivo Comunale Paride Tilesi ad Amatrice (RI). (ore 10.45) (segue) (Rer)