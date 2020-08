Business news: Perù, ministro Trasporti, "non è il momento per riprendere i voli internazionali"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dei Trasporti del Perù, Carlos Estremadoyro, ha dichiarato che “questo non è il momento adeguato per riprendere i voli internazionali” a causa del mancato contenimento della pandemia del nuovo coronavirus. “È come se ci fossimo rotti una gamba e il gesso fosse stato rimosso, ma non possiamo ancora correre. Non è il momento di aprire i voli internazionali perché non siamo riusciti a contenere la diffusione della pandemia. Quando riusciamo ad abbassare gli indici di contagio e a liberare una parte della nostra capacità ospedaliera potremo aprire i voli internazionali", ha detto il ministro parlando a “Canal N”. (Res)