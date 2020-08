Business news: Brasile, coronavirus, Hong Kong annuncia sospensione importazioni di pollo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie di Hong Kong hanno annunciato la sospensione temporanea delle importazioni di pollo da un impianto di confezionamento di carne brasiliano. La decisione è stata assunta dopo che lo scorso 13 agosto le autorità sanitarie della città di Shenzhen, in Cina, avevano annunciato di aver rilevato la presenza di coronavirus, responsabile della malattia Covid-19, in un controllo di routine su una partita di pollo importato dal Brasile, lavorato presso lo stabilimento Xaxim, nello stato di Santa Catarina, in Brasile. L'Associazione brasiliana delle proteine animali (Abpa) sostiene di non essere stata ancora ufficialmente informata della sospensione. "L'Abpa sta assistendo il suo associato per la presentazione di chiarimenti, con basi tecniche e scientifiche alle autorità cinesi. Abpa supporterà anche il ministero dell'Agricoltura nell'ambito dei negoziati con le autorità di Hong Kong, affinché la situazione venga chiarita", ha riferito l'associazione in una nota stampa. (Res)