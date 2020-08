Terremoto: dopo 4 anni ricostruzione ferma, Pirozzi a “Nova”, “voglio delle scuse” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La situazione ad Amatrice, ma anche negli altri territori colpiti dal sisma del centro Italia, non è cambiata ed è certificata dai numeri. La ricostruzione privata è ferma all’8 per cento quella pubblica allo 0 per cento, per cui qualcosa non va". Da qui la richiesta di scuse di Sergio Pirozzi: domani sarebbe meglio che vadano tutti al mare perché questa lentezza è una responsabilità politica o una non volontà. Dopo la messa coloro i quali hanno guidato in questi anni il governo e che hanno nominato i commissari che si sono succeduti – ne sono cambiati più che allenatori di calcio, quattro in quattro anni – invece di dire 'va tutto bene, parte la rinascita' vorrei dicano 'scusate, abbiamo sbagliato, ricominciamo con criteri nuovi, con nuovo entusiasmo' - continua duro Pirozzi -. Ho fatto tantissime proposte in questi anni, da sindaco, da consigliere regionale, da presidente di commissione regionale per la ricostruzione, che sono state bocciati dalla maggioranza di governo in Parlamento. Anche se la ricostruzione ripartisse, e mi auguro di si, avremo comunque perso degli anni. Che pesano sulle comunità che sono rimaste lì, perché quando vivi in un paese che non c’è più, senza chiese, piena di macerie, con impalcature ferme, parte anche un misto di rabbia. E invece sarebbe bastato ascoltare chi ha avuto una visione: io ho sempre detto che la priorità doveva essere il lavoro. Prima il lavoro, poi le case, poi le chiese. Sarebbe una bella figura per il Paese, fare un bel bagno di umiltà, sentir dire, con il capo cosparso di cenere, ‘abbiamo sbagliato, uniamo le migliori forze per risolvere’, invece mi aspetto tutto il contrario: qualche passerella, l’inaugurazione di qualche appartamento che comunque sarebbe inutilizzabile perché ancora mancano i collegamenti fognari, tutto a uso e consumo della stampa 'di regime'. Sarebbe una bella pagina politica, ma io sono un inguaribile sognatore". (segue) (Rer)