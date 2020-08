Scuola: Gelmini (FI), lasciata per ultima, ecco come M5s-Pd intendono formazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fra tre settimane i nostri ragazzi dovrebbero (con questo governo il condizionale è d'obbligo) tornare tra i banchi di scuola. Ma sull'avvio del nuovo anno scolastico ancora nessuna certezza". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Il ministro Azzolina non è stata in grado di dare indicazioni precise e linee guida chiare. Famiglie e studenti - spiega Gelmini - sono ancora in attesa delle prossime riunioni tra il Ministero dell'Istruzione e Comitato tecnico scientifico per conoscere nel dettaglio i contorni dei prossimi mesi. L'esecutivo ha lasciato la scuola per ultima, una dimostrazione palese di come Movimento 5 Stelle e Partito democratico intendono la formazione dei nostri giovani. Un peccato mortale che il Paese non perdonerà a questa improvvisata classe dirigente", conclude la deputata azzurra. (Com)